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Главная  /  Репортажи  /  Ямочный ремонт дороги в городе Тейково Ивановской области

Ямочный ремонт дороги в городе Тейково Ивановской области

Автор:
klin101989
Дата публикации:
09.03 23:30
  • 28
  • 0

Асфальт кидают в лужи и сверху присыпают песком.

  • 28
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Комментарии (0)

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