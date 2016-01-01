Ямы на дорогах северо-востока Москвы

Автор: Ivanov1235 Дата публикации: 09.03 23:44

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При повороте с проезда Серебрякова в сторону Отрадного на своём автомобиле провалился в яму глубиной 1,5 метра.