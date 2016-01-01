Глыбы льда и снега свисают с крыши дома в Петропавловск-Камчатском

Автор: Аноним Дата публикации: 09:30

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Бездействие коммунальных служб в городе Петропавловск-Камчатский. С крыши дома свисают глыбы снега и льда.