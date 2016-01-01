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Глыбы льда и снега свисают с крыши дома в Петропавловск-Камчатском

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:30
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Бездействие коммунальных служб в городе Петропавловск-Камчатский. С крыши дома свисают глыбы снега и льда.

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