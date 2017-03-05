На севере столицы произошло ДТП: 1 человек госпитализирован

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Утром 10 марта на севере столицы произошло ДТП. В Проектируемом проезде 5265 (здание имеет адрес: ул. Дубнинская, д. 83) автомобиль "LADA 2107" врезался в два припаркованных автомобиля: "BMW Х5" и "Mazda 3". Как пояснил пожилой водитель, он впервые в этом году сел за руль. На узкой дороге навстречу ехал другой автомобиль. Он повернул правее, на скользкой дороге автомобиль занесло и он врезался в стоящий на парковке автомобиль "BMW", после чего его развернуло поперёк дороги. Внедорожник же от удара отбросило на соседний автомобиль "Mazda". В результате ДТП водитель автомобиля "LADA" жаловался на боли в грудной клетке. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи после осмотра госпитализировала водителя в одну из больниц города. Автомобили получили серьёзные повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.