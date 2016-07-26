Заведение, где напитки стоят по одной цене появилось в центре Москвы

Автор: PAREN Дата публикации: 11:28

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Когда – то у нас в стране были валютные магазины, назывались « Березка» и в них можно было что-то купить за чеки. В 90годы эти магазины сменили магазины, которые торговали за доллары. Какое то время назад появились магазины под общим названием « По одной цене», самые знаменитые магазины это "Fix-Price". Сегодня на Пушкинской площади, по адресу Большая Бронная улица, 29 (рядом с Макдоналдс) я увидел небольшое заведение, которое также продает свою продукцию по одной цене. Но, у нее все по $1 (один доллар). А это значит сегодня у них что-то можно купить за 59р, а завтра за 80р или за 40р. Все будет зависеть от курса доллара. Все возвращается на круги своя.