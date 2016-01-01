На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в городе Донском Тульской области

Разбитая дорога в городе Донском Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
14:33
  • 16
  • 2

Город Донской Тульская область, ремонта дороги не было 50 лет. Скорая и пожарная с трудом проезжают по данной дороге, таксисты не хотят сюда ехать, иногда едут но берут двойной тариф, говорят "Страшно сюда ехать". Мы не просим капитального ремонта, но засыпать ямы могли бы. Но 50 лет ничего не делают. Пешеходам весной ходить невозможно, ходим как по паханому полю.

  • 16
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    14:10
    Откуда информация про 50 лет?
  • Справедливый Донской край
    14:44
    ИНФОРМАЦИЯ ОТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ТУТ ЖИВУТ, И РЕМОНТ НЕ ВИДЕЛИ! ДОРОГА,ЗАБЫТАЯ ДОРОГА((((((
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
00:03 | Анна Гутникова
Дорога в центре города Люберцы
8 0
15:29 | vkremenenko
Разбитая дорога в п.г.т. Ухолово Рязанской области
30 0
09.03 17:34 | Vaznik
Разбитые дороги в городе Ростов Великий
48 0
09.03 23:30 | klin101989
Ямочный ремонт дороги в городе Тейково Ивановской области
27 0
09.03 15:13 | Валентина Лысак
Разбитая дорога в деревне Сухие Плоты Тульской области