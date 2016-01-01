Разбитая дорога в городе Донском Тульской области

Автор: Справедливый Донской край Дата публикации: 14:33

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Город Донской Тульская область, ремонта дороги не было 50 лет. Скорая и пожарная с трудом проезжают по данной дороге, таксисты не хотят сюда ехать, иногда едут но берут двойной тариф, говорят "Страшно сюда ехать". Мы не просим капитального ремонта, но засыпать ямы могли бы. Но 50 лет ничего не делают. Пешеходам весной ходить невозможно, ходим как по паханому полю.