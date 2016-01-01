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Протекающая крыша в больнице в городе Пыталово Псковской области

Автор:
Антонина Маслова
Дата публикации:
14:35
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В больнице г. Пыталово Псковской области с потолка льет дождь не только на втором этаже, но и на первом. Медперсонал, между приемом больных вынужден бегать с тряпками и ведрами. 9.03. работники больницы на работу шли в шайками и ведрами, т. к. больничного инвентаря попросту не хватило, чтобы собирать потоки воды, льющиеся с потолка на двух этажах. На голову сыплется штукатурка, больница - опасное место для посещения.

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