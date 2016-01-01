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Разбитая дорога в п.г.т. Ухолово Рязанской области

Автор:
vkremenenko
Дата публикации:
15:29
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Дорога в п.г.т. Ухолово Рязанской области превратилась в грязевое месиво. Образовалась глубокая колея, а местами и вовсе подтоплена водой.

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