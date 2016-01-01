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Места для отдыха и шашлыков на Борисовских прудах

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:24
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Места для отдыха и шашлыков на Борисовских прудах. В выходные в московских парках ожидается наплыв отдыхающих.

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