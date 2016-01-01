Плохое состояние дороги в городе Алапаевск Свердловской области

Автор: Сергей Шахмин Дата публикации: 15:56

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В городе Алапаевск Свердловской области, на улице Толмачева дорога превратилась в труднопроходимое грязевое месиво.