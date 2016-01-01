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Главная  /  Репортажи  /  Плохое состояние дороги в городе Алапаевск Свердловской области

Плохое состояние дороги в городе Алапаевск Свердловской области

Автор:
Сергей Шахмин
Дата публикации:
15:56
  • 55
  • 1

В городе Алапаевск Свердловской области, на улице Толмачева дорога превратилась в труднопроходимое грязевое месиво.

  • 55
  • 1

Комментарии (1)

  • Сергей Шахмин
    16:28
    💻ДНЕВНИК ШАХМИНА💽

    🇷🇺Алапаевск 2017🚔

    🚨УЖАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ ул. Гоголя и ул. Толмачева🚧

    По многочисленным просьбам моих знакомых снял видео на реальное состояние автодорог в г. Алапаевск по ул. Гоголя и ул. Толмачева и выложил для обозрения.

    Дополнительно материалы были переданы Управление автомобильных дорог Свердловской области и Министерство транспорта и связи Свердловской области.

    http://www.uadso.ru/
    http://mtis.midural.ru

    Нам пообещали в ближайшее время разобраться с этим вопросом, подождем и если проблема не будет решена этим вопросом займется прокуратура.

    📼👉Мой Видео Дневник📝https://www.youtube.com/watch?v=zMlWnbAcoMg
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