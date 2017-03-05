На Дмитровском шоссе столкнулись самосвал и легковой автомобиль

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Днём 10 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, напротив дома 64, при движении в сторону области столкнулись 2 автомобиля: "Ford Mondeo" и самосвал "Scania". Легковой автомобиль левой стороной врезался в левую заднюю часть грузовика. На место ДТП прибыла бригада Скорой помощи и сотрудники ДПС. Водитель иномарки серьёзно не пострадал. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС. Для смыва разлившегося моторного масла и осколков на место ДТП прибыла уборочная машина.