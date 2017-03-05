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Главная  /  Репортажи  /  На Дмитровском шоссе столкнулись самосвал и легковой автомобиль

На Дмитровском шоссе столкнулись самосвал и легковой автомобиль

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:37
  • 74
  • 2

Днём 10 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, напротив дома 64, при движении в сторону области столкнулись 2 автомобиля: "Ford Mondeo" и самосвал "Scania". Легковой автомобиль левой стороной врезался в левую заднюю часть грузовика. На место ДТП прибыла бригада Скорой помощи и сотрудники ДПС. Водитель иномарки серьёзно не пострадал. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС. Для смыва разлившегося моторного масла и осколков на место ДТП прибыла уборочная машина.

  • 74
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    18:13
    По М24 в 17:30: http://tv.m24.ru/videos/125031
  • MR_Denis
    18:36
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:29 http://www.mskagency.ru/materials/2645016 и показан по ТК "Москва 24" в 17:30 10.03.17. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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