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Провал грунта на улице Академика Анохина на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:30
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В оперативные службы города поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Академика Анохина на западе Москвы провалился грунт возле тротуара. На место происшествия выехали спасатели и полиция. Позднее было установлено, что на газоне, в непосредственной близости от тротуара образовалась яма глубиной от полутора до двух метров. Рядом с ямой просели бордюрные камни, а вокруг провала на расстоянии двух метров в почве имеются пустоты. Хозяевам припаркованных автомобилей запретили подходить к машинам и отъезжать из-за опасности дальнейшего обвала грунта. Место происшествия было обнесено сигнальной лентой. Спасатели дежурят на месте, ожидается прибытие городских аварийных служб для дальнейших действий.

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