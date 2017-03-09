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Водителя автобуса избили в Туле (9.03.17.)

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
17:56
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Утром 9 января в Туле избили водителя автобуса, который ошибся на 10 рублей в сдаче.

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