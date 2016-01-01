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Снежный заплыв в городе Верхняя Салда

Автор:
vovalov
Дата публикации:
19:55
  • 13
  • 0

Приехали в сад и не удержались от такого количества снега.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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