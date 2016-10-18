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Ход работ в парке "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:27
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В парке "Зарядье" полным ходом идут работы. На небольших "холмах" появились лиственные и хвойные деревья.

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