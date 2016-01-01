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Обзор погоды в столице 10 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:27
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В столице теплеет с каждом днём и ощущается прикосновение весны. Солнце светит, небо ярко голубое, горожане постепенно сменяют зимнюю одежду на весеннюю.

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