После зимнего сезона Москва-река покрылась мусором

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:27

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Пока на Москва-реке не проводились очистные работы по уборке мусора, поэтому сошёл лёд и наглядно видно, что плавает по реке.