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После зимнего сезона Москва-река покрылась мусором

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:27
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Пока на Москва-реке не проводились очистные работы по уборке мусора, поэтому сошёл лёд и наглядно видно, что плавает по реке.

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Комментарии (0)

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