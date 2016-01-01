Огромные ямы и дыры в асфальте на улице Моторостроителей в городе Тутаев Ярославской области

Автор: velkoshkin Дата публикации: 20:51

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Огромные ямы и дыры в асфальте на улице Моторостроителей в городе Тутаев Ярославской области.