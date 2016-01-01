В преддверии полнолуния

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:22

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Вечером на небе можно было увидеть растущую Луну. При хорошей ясной погоде 12 марта в 17 часов 52 минут 40 секунд можно будет понаблюдать за полной Луной.