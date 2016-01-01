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На юге Москвы со стрельбой задержали "Жигули"

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:27
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Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) столицы были вынуждены применить табельное оружие для того, чтобы задержать водителя «Жигулей» ул. Мелитопольская в ЮАО. 10 марта, около 20:30 на ул. Мелитопольская сотрудники ППС увидели автомобиль «ВАЗ 2115», водитель которого, заметив пост ППС, попытался скрыться. Полицейские некоторое время преследовали автомобиль, однако водитель не реагировал на просьбу остановиться, передаваемую по громкой связи. В ходе преследования сотрудникам ППС пришлось несколько раз выстрелить в преследуемый автомобиль. После остановки выяснилось, что внутри находятся двое женщин и двое мужчин, по предварительным данным, ни у одного из них не было с собой документов. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажиры автомобиля доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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