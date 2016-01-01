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В Колпино машина такси попала в ДТП

Автор:
paula_m
Дата публикации:
22:56
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В Колпино перед мостом, на улице Тверской, машина такси попала в ДТП. Жертв нет.

  • 14
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