Электрический кабель лежит на детской площадке в подмосковных Мытищах
- Автор:
- Игорь Крючков
- Дата публикации:
- 10.03 23:40
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Прогуливался по набережной и обратил внимание на кабель, который находится прямо на детской площадке. Сошел снег и вылезли провода. Судя по сечению, это высоковольтный кабель и скорее всего питает электричеством столбы освещения на этой площадке. Дети могут полезть к нему посмотреть, что это такое, а такой провод запросто может нанести серьёзную травму ребенку.
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