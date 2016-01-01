На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москву приводят в порядок после зимы

Москву приводят в порядок после зимы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:30
  • 10
  • 0

Москву приводят в порядок после зимы.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
02:40 | Uwis
Монтаж оборудования для подсветки фасада здания на Лесной улице
20 0
10.03 20:42 | LaimeLaim
Чистопрудный бульвар огородили лентами от прохода горожан на тонкий лед
21 0
10.03 22:22 | LaimeLaim
В преддверии полнолуния
16 0
10.03 23:40 | Игорь Крючков
Электрический кабель лежит на детской площадке в подмосковных Мытищах
38 0
10.03 09:34 | andrei-lom
Коммунальные службы неувлетворительно убирают снег во дворе дома в Новосибирске