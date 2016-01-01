Своеобразно строят дороги в станице Тамань Краснодарского края

Автор: ivanto676 Дата публикации: 00:23

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Своеобразно строят дороги в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Не укладывается в голове, как такое могло произойти?