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Своеобразно строят дороги в станице Тамань Краснодарского края

Автор:
ivanto676
Дата публикации:
00:23
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Своеобразно строят дороги в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Не укладывается в голове, как такое могло произойти?

  • 9
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Комментарии (0)

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