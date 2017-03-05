На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Посадка вертолета на 28 км МКАД на ДТП

Посадка вертолета на 28 км МКАД на ДТП

Автор:
Oleg Lugovoi
Дата публикации:
14:03
  • 95
  • 0

Посадка вертолета на 28 км МКАД на ДТП, где машина вылетела в кювет.

  • 95
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:48 | LaimeLaim
Обзор погоды в столичном регионе 11 марта
48 0
17:33 | Max_019
В ДТП на севере столицы пострадали 2 человека
481 0
13:57 | denis947
Четыре человека пострадали в ДТП на 28 км МКАД
33 1
09.03 11:47 | Sargo
В Москве открылась выставка "Охота, рыбалка, весна"
57 0
09.03 22:32 | Георгий Армейцев
Прилетевший на ДТП вертолёт приземлился на футбольное поле на севере столицы (05.03.2017 г.)