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Плохие дороги в г. Ростове-на-Дону

Автор:
Vlad-1357
Дата публикации:
14:08
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Ростов-на-Дону, ул. Вересаева на участке с 1 по 41 не имеет асфальта. Так-же нет асфальта на прилегающих к ней ул. Щорса, ул. Саранская, ул. Минина, ул. Камо.

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