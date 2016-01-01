Плохие дороги в г. Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, ул. Вересаева на участке с 1 по 41 не имеет асфальта. Так-же нет асфальта на прилегающих к ней ул. Щорса, ул. Саранская, ул. Минина, ул. Камо.