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В Сокольниках состоялся "Нефромарафон-2017"

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:58
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11 марта 2017 года в ПКиО «Сокольники» впервые состоялся спортивно-оздоровительный праздник «Нефромарафон2017», приуроченный ко Всемирному дню почки и направленный на информирование населения о возможных способах профилактики и диагностики почечных заболеваний, а также на популяризацию здорового образа жизни и физической активности. Ежегодно Всемирный день почки посвящается одной из ключевых проблем, связанных с почечными заболеваниями с целью объединения правительства, врачей и населения для их решения. Учитывая, что в 2017 году Всемирный день почки посвящен теме «Болезнь почек и ожирение», Департаментом здравоохранения города Москвы было принято решение организовать в рамках мероприятия спортивный забег. Забег проходил в двух категориях: детский и взрослый. Перед началом забега для участников была проведена профессиональная разминка от лучших фитнес-тренеров столицы. По итогам забега все участники были награждены памятными медалями, а победители - кубками и подарками от организаторов и партнеров мероприятия. На протяжении всего праздника на территории Гайд-парка работал выездной шатер «Здоровье», где участники забега смогли получить информацию о правилах здорового образа жизни, получить консультацию врачей ГКБ№52, поучаствовать в викторинах и конкурсах на тему «Здоровые почки – здоровая жизнь!».

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