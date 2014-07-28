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Крупный пожар в жилом доме в центре Тбилиси в Грузии

Автор:
poet17
Дата публикации:
00:34
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В центре Тбилиси недалеко от центрального вокзала, на улице Читая, произошёл крупный пожар в жилом доме. Пожар произошёл по видимому из-за неисправной электропроводки. В этом районе стоят старые дома с деревянными перекрытиями и в следствие этого дом горел как спичка. Пожар произошёл вечером, 10-ого марта. Несколько пожарных расчётов в течении нескольких часов не могли сбить пламя. Огонь охватил почти всю крышу здания, очень быстро распространился по всему периметру постройки.

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