Крупный пожар в жилом доме в центре Тбилиси в Грузии
- Автор:
- poet17
- Дата публикации:
- 00:34
-
- 8
В центре Тбилиси недалеко от центрального вокзала, на улице Читая, произошёл крупный пожар в жилом доме. Пожар произошёл по видимому из-за неисправной электропроводки. В этом районе стоят старые дома с деревянными перекрытиями и в следствие этого дом горел как спичка. Пожар произошёл вечером, 10-ого марта. Несколько пожарных расчётов в течении нескольких часов не могли сбить пламя. Огонь охватил почти всю крышу здания, очень быстро распространился по всему периметру постройки.
- 8
Комментарии (0)