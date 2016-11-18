Забег «Нефромарафон2017», приуроченный к Всемирному дню почки, прошел сегодня в парке «Сокольники»

Автор: Uwis Дата публикации: 15:40

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Забег «Нефромарафон2017», приуроченный к Всемирному дню почки, прошел сегодня в парке «Сокольники». «Нефромарафон2017» проводится впервые с целью привлечь внимание общественности к необходимости профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней почек. Мероприятие также направлено на популяризацию здорового образа жизни и физической активности.