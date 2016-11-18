Забег «Нефромарафон2017», приуроченный к Всемирному дню почки, прошел сегодня в парке «Сокольники»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 15:40
-
- 45
Забег «Нефромарафон2017», приуроченный к Всемирному дню почки, прошел сегодня в парке «Сокольники». «Нефромарафон2017» проводится впервые с целью привлечь внимание общественности к необходимости профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней почек. Мероприятие также направлено на популяризацию здорового образа жизни и физической активности.
- 45
Комментарии (0)