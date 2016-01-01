На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Бутырской улице столкнулись 2 автомобиля

На Бутырской улице столкнулись 2 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:53
  • 99
  • 0

Днём 11 марта на севере столицы произошло ДТП. На Бутырской улице, напротив дома 9, столкнулись 2 автомобиля: "BMW" и "Toyota RAV 4". Как пояснил водитель автомобиля "Toyota", он двигался по Бутырской улице в крайней правой полосе в сторону Новослободской улицы и готовился заехать на Савёловскую эстакаду. Перед съездом на внутреннюю сторону ТТК в него на большой скорости врезался автомобиль "BMW", водитель которого хотел попасть на съезд и начал ехать по диагонали. Удар пришёлся в левую переднюю часть его автомобиля. От удара автомобиль "BMW" улетел на Савёловскую эстакаду и остановился поперёк движения, а "Toyota" остановился на треугольнике. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 99
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:48 | LaimeLaim
Обзор погоды в столичном регионе 11 марта
48 0
17:33 | Max_019
В ДТП на севере столицы пострадали 2 человека
140 2
10.03 16:37 | Max_019
На Дмитровском шоссе столкнулись самосвал и легковой автомобиль