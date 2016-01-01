На Бутырской улице столкнулись 2 автомобиля

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Днём 11 марта на севере столицы произошло ДТП. На Бутырской улице, напротив дома 9, столкнулись 2 автомобиля: "BMW" и "Toyota RAV 4". Как пояснил водитель автомобиля "Toyota", он двигался по Бутырской улице в крайней правой полосе в сторону Новослободской улицы и готовился заехать на Савёловскую эстакаду. Перед съездом на внутреннюю сторону ТТК в него на большой скорости врезался автомобиль "BMW", водитель которого хотел попасть на съезд и начал ехать по диагонали. Удар пришёлся в левую переднюю часть его автомобиля. От удара автомобиль "BMW" улетел на Савёловскую эстакаду и остановился поперёк движения, а "Toyota" остановился на треугольнике. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.