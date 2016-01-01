На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на севере столицы пострадали 2 человека

В ДТП на севере столицы пострадали 2 человека

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:33
  • 48
  • 0

Днём 11 марта на севере столицы произошло ещё одно ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Северо-Восточной хорде столкнулись 2 автомобиля: такси "Хёндай Солярис" и "Киа Соул". Такси двигался по Северо-Восточной хорде в сторону МКАД. На перекрёстке с улицей Маршала Федоренко в такси врезался автомобиль "Киа". От удара такси врезался в отбойник, после чего его развернуло поперёк дороги. В результате ДТП пострадали 2 человека. Им потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют, кто из водителей на какой сигнал светофора двигался.

  • 48
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:48 | LaimeLaim
Обзор погоды в столичном регионе 11 марта
99 0
16:53 | Max_019
На Бутырской улице столкнулись 2 автомобиля
481 0
13:57 | denis947
Четыре человека пострадали в ДТП на 28 км МКАД
140 2
10.03 16:37 | Max_019
На Дмитровском шоссе столкнулись самосвал и легковой автомобиль