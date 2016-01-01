В ДТП на севере столицы пострадали 2 человека

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Днём 11 марта на севере столицы произошло ещё одно ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Северо-Восточной хорде столкнулись 2 автомобиля: такси "Хёндай Солярис" и "Киа Соул". Такси двигался по Северо-Восточной хорде в сторону МКАД. На перекрёстке с улицей Маршала Федоренко в такси врезался автомобиль "Киа". От удара такси врезался в отбойник, после чего его развернуло поперёк дороги. В результате ДТП пострадали 2 человека. Им потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют, кто из водителей на какой сигнал светофора двигался.