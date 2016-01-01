"Борьба" зимы с весной в Нескучном саду

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:47

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В Нескучном саду весна "борется" с весной. Ещё лежит местами снег, а кое-где бегут ручьи и пробивается первая зелень. Весёлые белки развлекают посетителей сада.