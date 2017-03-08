Теплотрасса в городе Тутаев Ярославской области во дворе раскопана с 21 февраля
- Автор:
- velkoshkin
- Дата публикации:
- 11.03 22:51
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С середины февраля 2017 года не было отопления у половины города. 21 февраля в нашем дворе вырыли яму, поменяли одну старую трубу на новую, оставив вторую, гнилую на месте. Запустили тепло в дома. Яма до сих пор осталась. Её частично засыпали, чтобы машина, перед которой преградили выезд ямой, могла выехать.
А вот так, посреди ночи, производился ремонт теплотрассы. Жители не могли уснуть то ли из-за холода, то ли из-за звуков, сопровождающих ремонт.
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