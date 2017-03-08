На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Теплотрасса в городе Тутаев Ярославской области во дворе раскопана с 21 февраля

Теплотрасса в городе Тутаев Ярославской области во дворе раскопана с 21 февраля

Автор:
velkoshkin
Дата публикации:
11.03 22:51
  • 18
  • 1

С середины февраля 2017 года не было отопления у половины города. 21 февраля в нашем дворе вырыли яму, поменяли одну старую трубу на новую, оставив вторую, гнилую на месте. Запустили тепло в дома. Яма до сих пор осталась. Её частично засыпали, чтобы машина, перед которой преградили выезд ямой, могла выехать.


А вот так, посреди ночи, производился ремонт теплотрассы. Жители не могли уснуть то ли из-за холода, то ли из-за звуков, сопровождающих ремонт.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • velkoshkin
    11.03 18:56
    Прикреплены фото и видео от 21 и 22 февраля и от 10 и 11 марта
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
11.03 22:34 | Эльдар Хайрутдинов
Порыв на транзитном водоводе в городе Кизел Пермского края (08.03.2017 г.)
8 0
00:34 | poet17
Крупный пожар в жилом доме в центре Тбилиси в Грузии
25 1
10.03 22:49 | velkoshkin
Теплотрасса в городе Тутаев Ярославской области во дворе раскопана около 2-х недель
59 2
16.01 15:53 | igoniki
Больше недели коммунальные службы не устраняют аварию на теплотрассе в Солнечногорске
25 0
10.03 20:51 | velkoshkin
Огромные ямы и дыры в асфальте на улице Моторостроителей в городе Тутаев Ярославской области