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Обзор погоды в столичном регионе 11 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11.03 19:48
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Тепло и солнечно было в столице: горожане отправлялись прогуляться в парки, на набережные.

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