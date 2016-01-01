Граффити "Вам, любимые" украсило фасад здания на Валовой улице

Автор: tim777 Дата публикации: 19:46

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Граффити, приуроченное к празднику Международного женского дня, по итогам которого хештег "Вам, любимые" дополнительно украсил фасад здания в центре Москвы. Узнаваемый Российский триколор из букета цветов с надписью "Вам, любимые" появился впервые как видеопроекция, в ночь с 7 на 8 марта на Кремлёвской стене, а само поздравление стало топовым по числу хештегов. Те, кто не успели по каким-либо причинам сделать памятное селфи, то ещё есть возможность "увековечиться" на фоне аналогичного граффити на здании по Валовой улице в центре Москвы.