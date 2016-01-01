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12 марта жители Земли увидят полнолуние

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11.03 20:15
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12 марта жители Земли увидят полнолуние в знаке Дева. Уже сейчас луна практически полная и очень яркая.

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10.03 22:22 | LaimeLaim
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11.01 22:03 | Artem_077
12-го января жители Земли возможно увидят полнолуние