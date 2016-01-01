В Москве открылась выставка "Интурмаркет-2017"

Автор: Automak Дата публикации: 11.03 20:13

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Выставка проводится в МВЦ Крокус Экспо с 11 по 13 марта На выставки представленны: Путешествия и отдых Пляжный отдых Познавательный туризм; Приключенческий туризм; Спортивный туризм; Образовательный туризм; Детский туризм; Речные и морские круизы; Бизнес-туризм и MICE; Паломнический туризм Лечебный и медицинский туризм; SPA & Wellness; Санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные учреждения; Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные компании, морской, речной транспорт и т.д.); Гостиничный и ресторанный сервис; Страхование в туризме; IT- компании, работающие в сфере туризма; Музеи, заповедники, национальные тематические парки; Учебные заведения, специализирующиеся в сфере туризма и гостеприимства; Отраслевые СМИ и информационные издания (карты, буклеты и путеводители); Недвижимость за рубежом; Ярмарка вакансий