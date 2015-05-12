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Страус в Ташкенте отстоял свою территорию от непрошенных гостей

Автор:
Камран Асадов
Дата публикации:
01:04
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Долгожданная встреча со страусом в контактном зоопарке в Ташкенте закончилась выдворением гостей со своей территории.

Встреча со страусом. Видео 2

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