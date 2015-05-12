Страус в Ташкенте отстоял свою территорию от непрошенных гостей

Автор: Камран Асадов Дата публикации: 01:04

3

3 0

Долгожданная встреча со страусом в контактном зоопарке в Ташкенте закончилась выдворением гостей со своей территории.

Встреча со страусом. Видео 2