В столичном районе Отрадное идёт массовая установка систем оповещения
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 11.03 21:39
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На северо-востоке столицы замечена массовая установка систем оповещения. На дублёре Алтуфьевского шоссе, в районе дома 28, на каждом столбе освещения имеются громкоговорители. Их по 3 на каждом столбе. У дома 24 вместо громкоговорителей пока торчат лишь провода. В скором времени и там появятся громкоговорители. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей любого населённого пункта от негативных последствий какой-либо аварии или же разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.
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