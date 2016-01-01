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Песчаная буря в пустыне Каракум в Туркменистане

Автор:
Soyegow
Дата публикации:
11.03 21:57
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Путешественников в машине в пустыне Каракум в Туркменистане накрыла песчаная буря.

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