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Пешеход погиб под колесами "БМВ" на Кутузовском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
11.03 23:16
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11 марта поздним вечером на западе Москвы произошло ДТП в результате которого погиб один человек. На Кутузовском проспекте а/м "БМВ" совершил наезд на пешехода. Водитель а/м "БМВ" двигался по Кутузовскому проспекту в сторону центра. Перед пересечением с ТТК в районе дома №43 на дорогу внезапно вышел пешеход. Для водителя а/м "БМВ появление пешехода на многополосном проспекте оказалось полной неожиданностью. Не успев ничего предпринять а/м "БМВ" сбил пешехода, который пробил головой лобовое стекло и отлетел на несколько десятков метров в сторону. От полученных травм, мужчина 1983 года рождения скончался на месте происшествия. Стоит отметить, что наезд на пешехода произошел в непосредственной близости от подземного пешеходного перехода. На место ДТП работало несколько экипажей ГИБДД и следственно-оперативная группа. Автомобиль "БМВ" с места аварий был увезен на эвакуаторе. Обстоятельства случившегося и степень виновности водителя будет определена в ходе следствия.

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