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11 марта в Москве российские звёзды первыми оценили клип 10-летнего тенора

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:51
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11 марта в столичном ресторане "Modus" состоялась презентация клипа на классическую композицию "Adagio" в исполнении 10-летнего тенора Николая Рыбина. Талантливый юный артист живёт и учится в Лондоне, занимается вокалом у известного педагога Алексии Маньковской. Именно она помогла ему освоить одно из самых сложных для вокалистов произведений. Презентация станет важным событием светской жизни Москвы, поддержать Николая пришли Екатерина Андреева, Николай Басков, Марк Тишман, Владимир Широков, Дмитрий Оленин, Игорь Гуляев, Ольга Прокофьева и многие другие.

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