Полнолуние над Москвой

Автор: Uwis Дата публикации: 01:54

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Благодаря хорошей погоде и отсутствию облаков над Москвой сегодня можно во всей красе наблюдать полнолуние и хорошенько рассмотреть поверхность спутника Земли.