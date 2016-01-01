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Полнолуние над Москвой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:54
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Благодаря хорошей погоде и отсутствию облаков над Москвой сегодня можно во всей красе наблюдать полнолуние и хорошенько рассмотреть поверхность спутника Земли.

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