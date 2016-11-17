Николай Басков и Ольга Прокофьева оценили клип 10-летнего тенора в Москве

Автор: reporterA94 Дата публикации: 02:12

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Фоторепортаж: https://www.mreporter.ru/reports/180368 11 марта в столичном ресторане "Modus" состоялась презентация клипа на классическую композицию "Adagio" в исполнении 10-летнего тенора Николая Рыбина. Талантливый юный артист живёт и учится в Лондоне, занимается вокалом у известного педагога Алексии Маньковской. Именно она помогла ему освоить одно из самых сложных для вокалистов произведений. Презентация станет важным событием светской жизни Москвы, поддержать Николая пришли Екатерина Андреева, Николай Басков, Марк Тишман, Владимир Широков, Дмитрий Оленин, Игорь Гуляев, Ольга Прокофьева и многие другие.