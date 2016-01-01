«Ночь балета» впервые прошла в московском метро на станции «Достоевская»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 06:31

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Цикл мероприятий в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь в метро» продолжается в Московском метрополитене. В ночь с 11 на 12 марта более 150 человек увидели театральную постановку «Кафе Идиот» в живом исполнении артистов балета прямо на платформе станции «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. На платформе артисты театра «Балет Москва» вместе со зрителями прошли путь познания себя через постановку «Кафе Идиот», созданную по мотивам романа Фёдора Достоевского. Этой ночью присутствующие увидели рассказ о том, как посредством танца можно визуализировать состояния и переживания, заложенные в легендарном произведении великого русского писателя. Зрителями «Ночи балета» стали 150 человек. Часть приглашений на мероприятие было разыграно в социальных сетях метрополитена. Перед началом постановки в вестибюле станции играла живая музыка в исполнении участников проекта «Музыка в метро». Планируется, что следующая «Ночь в метро» состоится уже в апреле.