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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 12 марта 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
07:16
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12 марта на телеканале Россия 24 вышел еженедельный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 12 марта, вошли репортаж автора ilshulman о том, как в Москве водитель-нарушитель парковки заблокировал выезд Скорой помощи, репортаж автора nilgizz о состоянии дорог в Уфе, репортаж автора Shihorchik о состоянии лестницы подъезда жилого дома, репортаж Зелинского Романа о провале асфальта в Новосибирске, репортаж из Барнаула, где к святому источнику текут нечистоты, репортаж Михалева Виктора о том, как рухнувший с крыши лёд в городе Первоуральск Свердловской области разворотил крыльцо, репортаж автора SergeyMsk1967 о состоянии палат в больнице города Бронницы, репортаж Масловой Антонины о состоянии больницы города Пыталово Псковской области.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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