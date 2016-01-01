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В Саратове на дороге прорвало трубопровод

Автор:
Andr181988
Дата публикации:
08:33
  • 15
  • 1

В Саратове на дороге прорвало трубопровод.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • Lidelka
    09:34
    Как всегда... ни дорог... ни коммунальных услуг... за что налоги платим?!(((
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