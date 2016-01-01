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На улице Шелгунова в Санкт-Петербурге в жилом доме прорвало трубу

Автор:
dimigabi
Дата публикации:
11:20
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На улице Шелгунова в Санкт-Петербурге в жилом доме прорвало трубу с горячей водой.

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