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Дороги в поселке Килимары в республике Марий Эл

Автор:
vasiliy2017
Дата публикации:
11:26
  • 60
  • 1

Дороги в поселке Килимары в республике Марий Эл.

  • 60
  • 1

Комментарии (1)

  • vacula
    12:04
    В Килемарах давно дорог нет! А новая дорога, отремонтированная в прошлом году (Красный Мост - Килемары), разваливается уже...
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