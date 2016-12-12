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На северо-востоке столицы обнаружен труп женщины

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:37
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На улице Лескова, в районе д. 6А, обнаружен труп женщины с травмами, характерными при падении с высоты. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

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